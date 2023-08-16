HAKİM ZİYECH KİMDİR? | Hakim Ziyech kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Hakim Ziyech ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Hakim Ziyech'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Faslı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 yılında Dronten, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Fas uyruklu Hakim Ziyech, sağ kanat ve forvet arkası olarak oynayabilmektedir. 54 kez Fas Milli Takımı'nda görev alan Hakim Ziyech, Chelsea'de forma giymektedir. Dronten altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu, Heerenven, Twente, Ajax ve Chelsea gibi ekiplerde forma giymiştir. Kariyerinde 452 maça çıkan Hakim Ziyech 125 gol 137 asist üretmiştir.