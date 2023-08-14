Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray'da rota play-off! İşte Okan Buruk'un Olimpija Ljubljana maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar büyük avantaj elde etmişti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rövanş mücadelesi öncesi sahaya çıkaracağı 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.
Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.