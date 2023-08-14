Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. İtalyan yıldızın yeni adresi belli olurken, Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarn en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı.