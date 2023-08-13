Galatasaray, TFF 2.Lig ekibi Ankaraspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattı. Hürriyet'te yer alan habere göre, genç oyuncunun babası Mehmet Nas transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR OLMASA YÜZDE 99 FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞECEKTİ"

Oğlunun transferi hakkında konuşan Mehmet Nas, "Ligin ikinci yarısından beri Galatasaray, Siraçhan'ı takip ediyordu. 2 ay önce Galatasaray transfer etmek istediğini söyledi.O sürede transferde yavaşlama oldu. Transfer askıda kalınca açıkçası Fenerbahçe o dönem devreye girdi. Fenerbahçe daha çabuk davrandı ve maddi konularda anlaşıldı. 10 gün önce Siraçhan'ın Fenerbahçe'ye transferi yüzde 99 bitmişti. Fenerbahçe ile maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan'ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan ile konuştu. Erden Bey'in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi. İnşallah Galatasaray'da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan'ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan'ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer." ifadelerini kullandı.