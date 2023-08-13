Savunma hattına dünyaca ünlü bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Sergio Ramos'tan müjdeli haber!
Transferde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'u liste başına yazmıştı. Deneyimli savunma oyuncusu transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolculara imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Durmaya niyeti olmayan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor.