Juventus ve Aston Villa'nın transferi için yarıştığı Nicolo Zaniolo için Galatasaray, transferi ağırdan alıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa ile Nicolo Zaniolo için 'zoraki' pazarlık!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takım, yıldız oyuncu için 5 milyon Euro kiralama bedeli + 27 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden Aston Villa'ya flaş bir şart koştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aston Villa, İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon Euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmuştu.
Bu rakamın reddedilmesi üzerine fiyatı artırdı.