TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'ta kaldı 2! İspanyol yıldız Galatasaray'ı soruyor

Galatasaray, transferi için gece gündüz mesai verdiği Sergio Ramos'a bir adım daha yaklaştı. Bonservisi elinde olan İspanyol savunmacının önünde yalnızca iki seçenek kaldı. İşte sarı kırmızılıların Ramos transferine dair tüm ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 06:40