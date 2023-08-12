Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'ta kaldı 2! İspanyol yıldız Galatasaray'ı soruyor
Galatasaray, transferi için gece gündüz mesai verdiği Sergio Ramos'a bir adım daha yaklaştı. Bonservisi elinde olan İspanyol savunmacının önünde yalnızca iki seçenek kaldı. İşte sarı kırmızılıların Ramos transferine dair tüm ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, özellikle Sergio Ramos'un transferi için temaslarını sıklaştırdı.
Sarı-Kırmızılılar, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etmeye artık daha da yakın.