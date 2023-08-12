GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a İspanyol orta saha! Temasa geçildi

Orta sahaya en az bir takviye daha yapmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi klasında bir yıldızla burayı doldurmanın planlarını yapan Galatasaray'da, Atletico Madrid'in yıldız ismi gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 16:54