Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a İspanyol orta saha! Temasa geçildi
Orta sahaya en az bir takviye daha yapmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi klasında bir yıldızla burayı doldurmanın planlarını yapan Galatasaray'da, Atletico Madrid'in yıldız ismi gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom rotasyonlu kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar rotasını orta saha hattına çevirdi.