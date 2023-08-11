Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Son şampiyon sahneye çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak yeni sezona umutlu başlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçın 11'ini netleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.