En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 54 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.