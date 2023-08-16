G.Saray'a dünya yıldızı geliyor!
"Bu bir strateji hatasıdır"
Sakıp Özberk kimdir?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Resmen... Trabzonspor'da flaş ayrılık! Resmen... 11:08
Fırtına'da rota 2 yıldız stoperde... Fırtına'da rota 2 yıldız stoperde... 10:41
"Bu bir strateji hatasıdır" "Bu bir strateji hatasıdır" 10:16
Beşiktaş istiyordu Inter devrede! Beşiktaş istiyordu Inter devrede! 10:01
O yıldıza büyük övgü! "Zirveye çıktı" O yıldıza büyük övgü! "Zirveye çıktı" 09:22
"Top kaybetme rekoru kırdı!" "Top kaybetme rekoru kırdı!" 08:51
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica İstanbul'a geldi! 01:51
Petkovic'te mutlu son! Sözleşme süresi... Petkovic'te mutlu son! Sözleşme süresi... 01:02
Kartal transferde hız kazandı! Sıradaki isim Pepe Kartal transferde hız kazandı! Sıradaki isim Pepe 00:41
İlle de Livakovic! Transferde sona gelindi İlle de Livakovic! Transferde sona gelindi 00:31
F.Bahçe fiyatı revize etti! Yeni teklif... F.Bahçe fiyatı revize etti! Yeni teklif... 00:19
Okan Buruk'tan Zaniolo ve Rashica açıklaması! Okan Buruk'tan Zaniolo ve Rashica açıklaması! 23:51
SON DAKİKA