BÜLENT TİMURLENK - STRATEJİ HATASI
Galatasaray'ın düne kadar Avrupa ve ligde oynadığı 4 maçtaki futbola skordan bağımsız hafifletici sebepleri getirebilir. Kamp yorgunluğu, sakatlar, listede olmayanlar, sıcak hava, kötü zemin.
BÜLENT TİMURLENK - STRATEJİ HATASI
Galatasaray'ın düne kadar Avrupa ve ligde oynadığı 4 maçtaki futbola skordan bağımsız hafifletici sebepleri getirebilir. Kamp yorgunluğu, sakatlar, listede olmayanlar, sıcak hava, kötü zemin.
Sezon başının baş ağrıları bu, gelişir der geçersin… Buradan da teknik adam eleştirisi çıkmaz. Peki düne dair?
G.Saray ilk maçta turu geçecek skoru almış. Önünde Trabzon ve Molde deplasmanı varken iki ideal stoperini yedek oturtması normal. Dubois da kulübeyi yumrukladığına göre Boey'e dinlenme şansı yok.
Kerem Demirbay listede yok, Sergio da dinlenmeyi hak ediyor. 37'lik Mertens'in de bu listeye dahil olması lazım ve hatta Kerem'in de...
Maçın 'Zaniolo gidiyor, Rashica gelmiyor' gölgesinde oynandığı ortada. Torreira, 'lavabo aç' gibi adam. İlk yarıda geride kalan 4 maçtaki tüm tıkanıklığı gideren, oyunuyla tribündeki 40 bin taraftarın yüzünü güldürürken, Barış Alper'in tutkulu oyununu da alkışlamak lazım.
Kerem, geçen sezon başındaki gibi yine çok top ezdi. Zaha'nın girmesi normal ama bu takımın sezon içinde 4-4-2 oynayacağı maçlar ancak tabelanın sıkıştığı son 15-20 dakikalar olur.
Torreira'yı Berkan ile orta sahada yalnız bırakıp öndeki dörtlüye de çelimsiz Halil eklenince Uruguaylı süper kahraman geniş alanda rakibi kovalarken adımını ayarlayamadı ve atıldı. Bu bir strateji hatasıdır.
Okan Buruk'un Midtsjö'yü istemediği kesin. Efe Akman niye oturuyor kulübede.
Hull City maçına kilit adam Torreira'yı sezonu açtıktan 1 hafta sonra sahaya süren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi gruplarına süper kahramanı olmadan girmeye kararlı… İnşallah haklıdır.