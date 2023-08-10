TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Geçen sezon 17 milyon Euro ödenmişti

Galatasaray'da stoper arayışları devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson yerine oyuncu bakan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar, geçen yaz bonservisine 17 milyon Euro ödenen o yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 19:25