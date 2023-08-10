Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Geçen sezon 17 milyon Euro ödenmişti
Galatasaray'da stoper arayışları devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson yerine oyuncu bakan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar, geçen yaz bonservisine 17 milyon Euro ödenen o yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
Cimbom'un bu mücadelede oynadığı futbol taraftarları bir hayli memnun etmişti.