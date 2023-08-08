Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden diğer ekiplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un da rakipleri karşısında alacağı puanlarla ülke sıralamasındaki puanımızın artması ve sıralamada daha da yukarı çıkma ihtimalimiz bulunuyor.