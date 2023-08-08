UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya geldi.
UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray galip geldi! İşte Türkiye'nin sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Ülke puanı sıralamasında rakiplerimiz arasında yer alan Avusturya ve Sırbistan ekipleri, günü mağlubiyetle kapattı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.