Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaştı. Cimbom, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj etti. Sarı kırmızılılarda mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Okan Buruk Olimpija Ljubljana karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."

"Klaksvik sürpriz bir takım. Deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz, sonra rakibimizi bekleyeceğiz."

"Bu maçtaki sayılmayan goller, bana geçen seneki Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol. O maça benzer bir maç oldu."

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak. Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Diğer temsilcilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu hafta kazanır."