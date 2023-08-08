Transferde şov yapan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle daha geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete Galatasaray'da! Brezilyalı yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Icardi, Zaha, Angelino ve Bakambu gibi yıldızların ardından Tete ile de anlaşmaya vardı. Tete, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, geniş ve alternatifli bir kadro oluşturdu.