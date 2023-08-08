GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete Galatasaray'da! Brezilyalı yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Icardi, Zaha, Angelino ve Bakambu gibi yıldızların ardından Tete ile de anlaşmaya vardı. Tete, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023- 14:14