Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tottenham'dan geliyor
Transferin hızlı takımı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren Cimbom'un gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. İngiliz basını, sarı kırmızılıların Tottenham forması giyen o futbolcu için devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok yıldızla temas halinde.
Cimbom şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Günay Güvenç gibi oyuncularla güçlendirdi.