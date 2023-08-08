Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tottenham'dan geliyor

Transferin hızlı takımı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren Cimbom'un gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. İngiliz basını, sarı kırmızılıların Tottenham forması giyen o futbolcu için devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)