Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Transferden vazgeçtiler
Galatasaray'da gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda birçok talibi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir haber geldi. Fransız ekibi, Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmaktan vazgeçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar transfer döneminde geçen yıl kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç de sarı-kırmızılı renklere bağlanan diğer isimler oldu.