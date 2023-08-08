Galatasaray'da sürpriz gelişme! Transferden vazgeçtiler

Galatasaray'da gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda birçok talibi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir haber geldi. Fransız ekibi, Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmaktan vazgeçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 19:01