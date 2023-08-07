UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'nın konuğu olacak. Stozice Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Marcus Lundgren Klitte ve Niklas Nyberg üstlenecek.

Galatasaray, yarın oynanacak mücadele öncesinde Ljubljana şehrine geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak TSİ 15.00 sıralarında Ljubljana'ya iniş yaptı. Kafile daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar, TSİ 21.00'de ise karşılaşmanın son çalışmasını gerçekleştirecek