Nantes'in peşinde olduğu Yunus Akgün'e bir talip daha çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O yıldıza bir talip daha! Son karar Okan Buruk'un
Transferde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'a transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Fransız ekiplerinin kıskacında olan o yıldıza İtalya'dan da talip çıktı. Son karar Okan Buruk'un. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40
Nantes'in peşinde olduğu Yunus Akgün'e bir talip daha çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Seria A ekibi Salernitana'nın 22 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.
Çizme ekibi, önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını Yunus için çalacak.