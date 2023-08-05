GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O yıldıza bir talip daha! Son karar Okan Buruk'un

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O yıldıza bir talip daha! Son karar Okan Buruk'un

Transferde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'a transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Fransız ekiplerinin kıskacında olan o yıldıza İtalya'dan da talip çıktı. Son karar Okan Buruk'un. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40