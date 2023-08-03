Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci müjdeyi verdi! Galatasaray'a Fred yerine dünya yıldızı
Son dakika Galatasaray transfer haberi; Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'a Fred'in transfer olması beklenirken ünlü gazeteci bomba haberi verdi. Sarı-kırmızılı ekibe bir başka dünya yıldızı gelecek. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Bu yaz transfer döneminde adından çokça söz ettiren Cimbom, yıldızlarının yanına bir yenisini daha eklemek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu gibi isimler ile gücüne güç kattı.