Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşma DSmart'tan naklen yayınlanacak. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek. Beraberlik halinde uzatmalara gidilecek. Hafta sonu yeni transferleriyle imza şov yapan Aslan, bugünkü mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmek için sahaya çıkacak. Fotomaç'ın derlediği haberde dolu tribünler önünde oynanması beklenen karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Halil



Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bobepsu, Kendysh, Gorobsov, Buff, Golubickas, Fofana, Oyewusi



İLERİ UÇTA HALİL

Zalgiris karşısında forvet hattındaki isim değişecek. İlk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın yerine en ileri uçta Halil Dervişoğlu şans bulacak. Deplasmandaki ilk mücadelede sonradan oyuna girerek golünü atan Halil, G.Saray'daki üçüncü dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, idmanlarda da kendini gösterdi.



İLK KEZ BAKAMBU

Litvanya'da oynanan ilk maçtan kısa süre kadroya katılan Cedric Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilmişti. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek. Bakambu, pazar günü taraftara açık idmanda performansıyla dikkat çekmişti.



3. TURDAKİ RAKİP DE BELLİ

Bugün tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın O. Ljubljana eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak. Elenen takım yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.