TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da puzzle'ın son parçası tamamlanıyor! Sözleşme süresi...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarını düşünerek kadrosunu genişletmeyi planlıyor. Cimbom, hücum hattına bir takviye daha yapacak. Kurmaylar, yıldız ismin kulübü ile pazarlıklarda sona yaklaştı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2023- 19:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023- 19:06