Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da puzzle'ın son parçası tamamlanıyor! Sözleşme süresi...
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarını düşünerek kadrosunu genişletmeyi planlıyor. Cimbom, hücum hattına bir takviye daha yapacak. Kurmaylar, yıldız ismin kulübü ile pazarlıklarda sona yaklaştı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmenin hesaplarını yapıyor.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris engelini aşmak istiyor.