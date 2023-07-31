Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezon bombaları patlattı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dev gelir! O yıldıza rekor teklif geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu günden güne güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bütçe için gelir kapısı aramakta. Cimbom'un aradığı gelir ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldızına dev teklif Arabistan'dan geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Icardi transferini tamamlayan sarı-kırmızılı ekip adeta gövde gösterisi yapıyor.
Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu çalımını atan Cimbom, sonrasında ise Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha çalımı atarak rakiplerine gözdağı verdi.