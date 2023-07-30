Son şampiyon Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo ile yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ile Wilfried Zaha için tören düzenledi. | Galatasaray haberleri

Son şampiyon Galatasaray imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo ile yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ile Wilfried Zaha için tören düzenledi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz.

Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe ilerleyeceğiz yani; Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası.

Galatasaray'ın yaptığı icraatler tüm dünya tarafından konuşuluyor. Biz geçiciyiz, Galatasaray kalıcıdır.

"ICARDI 40 MİLYON EUROYU REDDEDEREK..."

Mauro Icardi yaklaşık 40 milyon Euro'yu reddederek, sponsorların 4 milyon Euro'luk desteğiyle 10 milyon Euro'ya imza atmıştır. Erden Timur kardeşim başta olmak üzere sponsorlarımız sağ olsun, var olsunlar.