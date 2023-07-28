Yeni sezon transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da Erden Timur görüşmelerini sıklaştırdı.
Galatasaray'ın transferde Milot Rashica ısrarı! İşte teklif edilen bonservis
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geçtiğimiz yıl Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın tapusunu almak istiyor. Sarı-kırmızılıların Kosovalı yıldız için teklif ettiği bonservis ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 06:40
Fred dışında İngiltere'de mesai harcanan ikinci oyuncu Milot Rashica'ydı.
Norwich'in kampına katılan Kosovalı yıldız, Galatasaray'a gitmek istediğini kulübüne iletti.