Galatasaray'ın transferde Milot Rashica ısrarı! İşte teklif edilen bonservis

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geçtiğimiz yıl Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın tapusunu almak istiyor. Sarı-kırmızılıların Kosovalı yıldız için teklif ettiği bonservis ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 06:40