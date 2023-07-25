Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray bugün Devler Ligi arenasında ilk maçına çıkıyor.
Aslan Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Zalgiris-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Galatasaray, 2023-2024 sezonu ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Zalgiris'e konuk olarak çıkacak. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup edip avantajı kapmak istiyor. İşte Zalgiris-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı takım Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'la karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.