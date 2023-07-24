Geçtiğimiz sezon yıldız transferler ile gündeme gelen Galatasaray, bu sezon da istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci Marcel Sabitzer transferini duyurdu! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Galatasaray son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Orta saha arayışına devam eden Cimbom, Marcel Sabitzer'i listesine almıştı. Yıldız futbolcunun transferi tamamlandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Sabitzer'in yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Cimbom'un ilk transferlerinden biri RB Leipzig'den Angelino oldu.
Transferde durmak bilmeyen sarı-kırmızılı ekip Al-Nasr forması giyen Cedric Bakambu'yu da kadrosuna kattı.