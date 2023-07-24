Galatasaray transferde adeta fitili ateşledi.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray durmak bilmiyor! Zaha sonrası orta saha için 4 aday
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yönetim Zaha transferiyle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye belki de sezonun çalımını atarken sarı-kırmızılı taraftarlar bu transferle büyük coşku yaşadı. Başkanvekili Erden Timur'un sırada bombası ise orta olacak gibi duruyor. 'Geniş bir havuz var bu bölge için' diyen Timur'un listesinde ilk 4 sıradaki futbolcular ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray transferde adeta fitili ateşledi.
Sarı-kırmızılılar bir süredir durgunluğunu bozdu ve Zaha takviyesiyle ezeli rakibine çalım attı.
Yönetim bu transferle birlikte sarı-kırmızılı taraftarları çok mutlu etti.