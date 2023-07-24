Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası sürpriz ayrılık iddiası!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Zaha sevinci devam ediyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için büyük bir atak yaparak kadrosuna katan yönetimi şimdi de bir ayrılıkla karşı karşıya kaldı. İşte transferdeki son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Daha Cedric Bakambu'nun transferinin dumanı tüterken sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı.
Üstelik Zaha'yı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım attı.