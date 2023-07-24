GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası sürpriz ayrılık iddiası!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Zaha sevinci devam ediyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isim için büyük bir atak yaparak kadrosuna katan yönetimi şimdi de bir ayrılıkla karşı karşıya kaldı. İşte transferdeki son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 14:51