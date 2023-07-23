Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin sıradaki transferi ise Mauro Icardi oluyor. Kurmaylar, Arjantinli yıldız ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşmenin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile açılışı yapacak.