Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı paylaştı. (GS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Mislav Orsic, pazar günü yapılan antrenmanda dizinden sakatlandı. Tetkikleri yapılan Hırvat futbolcunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Antrenmanda üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonspor oyuncusu Mislav Orsic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.