Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesin halinde muhtemel rakipleri
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi sonrasında muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023- 15:46
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Zalgiris'i elemesi durumunda bir üst turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
Sparta Prag
AEK
Ludogorets / Olimpija Ljubljana
Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa
BATE Borisov / Aris Limassol
Klaksvik / Hacken
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