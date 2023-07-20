Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesin halinde muhtemel rakipleri

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi sonrasında muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023- 15:46