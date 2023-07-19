Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.
TRANSFER HABERLERİ - Menajeri açıkladı! Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'a flaş bir haber geldi. Cimbom'un yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın yükselen performansı Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Uruguaylı futbolcunun menajeri, Torreira'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor.
Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.