2023-2024 hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Avusturya'da kampa girdi ve sarı-kırmızılıların bu dönemi sona erdi.
Galatasaray'da uçaklar peş peşe inecek! Erden Timur'dan 4 transfer bombası birden
Önümüzdeki sezon için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da, Avusturya kampı sona erdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçına odaklanıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transferler konusunda raporunu yönetime iletirken; başkan vekili Erden Timur ise yapılacak takviyeler konusunda büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda transferde vites yükselten Cimbom'da, önümüzdeki günlerde 4 yıldızın birden transfer edilmesi bekleniyor. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Kisvarda'yı 2-0 ve Csakvari TK'yı 4-2 ile geçen Aslan, Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Sturm Graz'a 2-0 boyun eğdi.