Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz ile kozlarını paylaşıyor. Sturm Graz - Galatasaray mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Strum Graz: Scherpen, Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Stankovic, Hierlander, Kiteishvili, Horvat, Sarkaria, Wlodarczyk.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angeliño, Berkan, Midtsjø, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış.