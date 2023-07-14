Austria Wien Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, hazırlık kampında Austria Wien ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Cimbom taraftarlarını memnun edecek bir sonuç almak için sahada. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 20:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023- 20:29