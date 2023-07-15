Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
Son dakika spor haberi: Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda sarı-kırmızılılardan KAP açıklaması geldi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 18:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023- 18:18
Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda sarı-kırmızılılardan KAP açıklaması geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
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