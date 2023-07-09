GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar müjdeyi verdi! Mauro Icardi Arabistan'ı reddetti

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta hiç şüphesiz en büyük payın sahibi golcü oyuncu Mauro Icardi'ydi... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın kalmasını isterken yönetim ise tüm imkanları seferber etti. 30 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan kulüpleri devreye girerken, müjdeyi ise Fransız basını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 06:40