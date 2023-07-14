GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray o ismi askıya aldı!

Önümüzdeki sezon kuracağı kadroyla şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'ye alternatif olarak forvet transferi yapmak istiyordu. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken, o futbolcu askıya alındı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 11:15