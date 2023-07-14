Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray o ismi askıya aldı!
Önümüzdeki sezon kuracağı kadroyla şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'ye alternatif olarak forvet transferi yapmak istiyordu. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken, o futbolcu askıya alındı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Roma forması giyen Eldor Shomurodov'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu transferi beklemeye aldı.
Aslan, yerli statüsünde oynayacak Özbek golcü yerine alternatif isimlere yöneldi.