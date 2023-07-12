TRANSFER HABERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Mauro Icardi'nin yanına...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, 2 transfere hazırlanıyor. Angelino ve Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna ekleyecek. Cimbom, Icardi'nin yanına sırıtmayacak bir ismi transfer edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 06:40