Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Mauro Icardi'nin yanına...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, 2 transfere hazırlanıyor. Angelino ve Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna ekleyecek. Cimbom, Icardi'nin yanına sırıtmayacak bir ismi transfer edecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da hazırlanıyor.
Bir yandan antrenmanlar devam ederken, bir yandan da yönetim transferler için yoğun mesai harcıyor.
Yönetimin bir numaralı hedefi, transferlerin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetiştirilmesi.