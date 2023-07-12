GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık o isme bağlı! Okan Buruk...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferler devam ederken sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Yıldız ismin eğer alternatif olarak kalıcaksa ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 10:32