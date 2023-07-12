Geçtiğimiz sezon formasını Sacha Boey'e kaptıran Leo Dubois'nın geleceği netleşiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da ayrılık o isme bağlı! Okan Buruk...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferler devam ederken sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Yıldız ismin eğer alternatif olarak kalıcaksa ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sol bekin de alternatifi olan Fransız oyuncu, Angelino transferiyle o bölgede 3. isim oldu.
Sağ bekte de düşünülen ve orada ikinci tercih olmak istemeyen 28 yaşındaki yıldız, Boey satılırsa kalacak.