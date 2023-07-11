Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devan ediyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Angelino harekatını bitirdi!
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yeni sol bekini buldu. Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.
Sarı-kırmızılılar kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyiyor.
Şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı.