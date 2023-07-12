GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur transfere doymuyor! Angelino, Icardi derken 3 isim daha geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılı takımda transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Başkanvekili Erden Timur, Icardi ve Angelino transferlerinde mutlu sona yaklaşırken bu isimlerin ardından 3 transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Yönetimin özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar 5 ismi bitirmek istediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yeni sezon öncesi gündeminde olan o isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 09:59