Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Cimbom'da rota Almanya! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak alternatifli ve rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Leandro Paredes, Milot Rashica ve Angelino ile temaslar sürerken; sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur; Icardi, Angelino, Paredes ve teklif gelen oyunculara dair birçok konuya değindi.