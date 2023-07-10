Galatasaray transferde vites yükseltti! 2 dünya yıldızı...

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, transfer harekatını da sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmak için hızını yükseltti. Cimbom, 2 dünya yıldızının da transferlerini noktalamak üzere. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 06:40