Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray transferde vites yükseltti! 2 dünya yıldızı...
Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, transfer harekatını da sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmak için hızını yükseltti. Cimbom, 2 dünya yıldızının da transferlerini noktalamak üzere. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı.
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar yeniden uçakları indirmeye hazırlanıyor.