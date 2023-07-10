Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kampa alınmamıştı! Süper Lig ekibine gidiyor
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa girerken, teknik direktör Okan Buruk bazı isimleri kafileye dahil etmemişti. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosunda yer almayan o isme, Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
2023/24 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.