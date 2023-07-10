Galatasaray, hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Şampiyon takımız, bunun öz güveni var üstümüzde. Oyuncularım, daha doğru şeyler yapınca daha da motive oluyorlar. Ana felsefemiz, geçen seneden gelen oyunumuzun üstüne koymak. Kadromuz tamamlandığında daha güzel oyunlar çıkacak.

Rashica ve Icardi transferi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Icardi'yi hepimiz bekliyoruz, her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. En kısa zamanda gelmesini isterim ben.