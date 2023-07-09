TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim için karar verildi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde arayışlar sürmeye devam ederken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim o isim için ya kiralama ya da bonservisiyle satılmasına karar verdi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 10:21