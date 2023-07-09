Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim için karar verildi! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde arayışlar sürmeye devam ederken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim o isim için ya kiralama ya da bonservisiyle satılmasına karar verdi.
Sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.
Cimbom'da hazırlıklar devam ederken bir yandan gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor.