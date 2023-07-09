GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan kaleci hamlesi! O isimde karar verildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim her ne kadar kalede Muslera olsa bile o bölgeye takviye için düğmeye bastı. Galatasaray'da buna göre sürpriz bir isimde karar kılındı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 10:08