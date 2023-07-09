Kaleye takviye yapmayı planlayan G.Saray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'te mutlu sona yaklaştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan kaleci hamlesi! O isimde karar verildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim her ne kadar kalede Muslera olsa bile o bölgeye takviye için düğmeye bastı. Galatasaray'da buna göre sürpriz bir isimde karar kılındı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
15 milyon TL önerilen 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde 1 yıl sözleşmesi bulunan Günay, anlaşma sağlanırsa gelecek sezon Muslera'nın arkasında bekleyecek isim olacak.