Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk karar değiştirdi! O isim takımda kalacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan yıldız isim için Okan Buruk flaş bir karar aldı ve takımda kalması yönünde rapor verdi. Buruk'un bu kararının ardından yönetimde plan değişikliğine gitti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sabah'ta yer alan habere göre G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.