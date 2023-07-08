GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom, Fenerbahçe ile yarışa girdi! Erden Timur...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair oldukça hareketli günler geçiyor. Galatasaray, son olarak Hull City'e hazırlık maçında 4-3 mağlup oldu. Yönetim ise Şampiyonlar Ligi play off maçları öncesi en az 2 transferi bitirmek istiyor. Buna göre yönetim stoper, orta saha ve santrfor krizini çözmek için düğmeye bastı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 10:55