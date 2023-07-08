2023-2024 sezonu öncesinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair oldukça hareketli günler geçiyor. Galatasaray, son olarak Hull City'e hazırlık maçında 4-3 mağlup oldu. Yönetim ise Şampiyonlar Ligi play off maçları öncesi en az 2 transferi bitirmek istiyor. Buna göre yönetim stoper, orta saha ve santrfor krizini çözmek için düğmeye bastı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, son olarak Hull City ile oynadığı hazırlık maçında rakibine 4-3 mağlup oldu.
Okan Buruk maçın ardından ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.